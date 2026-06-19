鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,025.2美元，24小時漲跌幅-2.36%；以太幣(ETH)現報價格1,710.93美元，24小時漲跌幅-2.44%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達16.9億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達11.12億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.3億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。
24小時跌幅：DEXE(DEXE)24小時跌幅16.9%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。
近一週漲幅：Stargate Finance(STG)近一週漲幅65%；MBOX(MBOX)近一週漲幅58.3%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅31.4%。
近一週跌幅：Worldcoin(WLD)近一週跌幅40.7%；JITO(JTO)近一週跌幅35.9%；UNI(UNI)近一週跌幅27.5%。
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