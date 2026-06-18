盤中速報 - Sui大跌8.01%，報0.73美元
鉅亨網新聞中心
Sui(SUI)在過去 24 小時內跌幅超過8.01%，最新價格0.73美元，總成交量達0.34億美元，總市值28.89億美元，目前市值排名第 17 名。
近 1 日最高價：0.81美元，近 1 日最低價：0.73美元，流通供給量：3,899,984,688。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.72%
- 近 1 月：-25.01%
- 近 3 月：-19.22%
- 近 6 月：-40.72%
- 今年以來：-45.77%
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