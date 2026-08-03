盤中速報 - 阿拉貢大漲8.28%，報0.0929美元
鉅亨網新聞中心
阿拉貢(ALGO)在過去 24 小時內漲幅超過8.28%，最新價格0.0929美元，總成交量達0.04億美元，總市值8.23億美元，目前市值排名第 30 名。
近 1 日最高價：0.0932美元，近 1 日最低價：0.0833美元，流通供給量：8,887,146,769。
Algorand由圖靈獎(Turing Award)、哥德爾獎(Gödel Prize)得主、麻省理工學院(MIT)計算機科學教授Silvio Micali發起。採用「純粹的權益證明機制(Pure-Pos)」隨機生產區塊、隨機生成驗證，提升共識速度，無論轉帳給多少人，據說都可以在4.5秒內實現。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.00%
- 近 1 月：-11.41%
- 近 3 月：-30.10%
- 近 6 月：-25.56%
- 今年以來：-34.11%
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