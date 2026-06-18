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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對捷普(JBL-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.31元上修至12.73元，其中最高估值12.77元，最低估值12.29元，預估目標價為450.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.77(12.55)
|17.07
|21.7
|最低值
|12.29(12.25)
|13.91
|18.35
|平均值
|12.65(12.35)
|16.18
|20.11
|中位數
|12.73(12.31)
|16.55
|19.96
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|350.73億
|434.04億
|497.74億
|最低值
|342.41億
|378.44億
|434.01億
|平均值
|349.07億
|416.98億
|476.07億
|中位數
|349.89億
|423.21億
|494.47億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.58
|6.90
|6.02
|11.17
|5.92
|營業收入
|292.85億
|334.78億
|347.02億
|288.83億
|298.02億
詳細資訊請看美股內頁：
捷普(JBL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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