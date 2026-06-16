達麗通過配息3元 謝志長：股市長紅及配股利後資金會流向房市配置

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-16 15:46

達麗建設 (6177-TW) 今 (16) 日召開股東會並通過 2025 年稅後純益 17.98 億元，每股純益 3.84 元，且股利配發 3 元股息，對於台股長紅的表現之後，達麗董事長謝志長指出，隨著上市櫃公司陸續發放股利及投資人在股市獲利後，部分資金可望配置到房市。

達麗建設董事長謝志長。(鉅亨網記者張欽發攝)

以今天達麗收盤價 46.9 元計算，配息 3 元的現金殖利率爲 6.39%。

‌



同時，對台灣央行總裁楊金龍日前在立法院表態「房市信用管制到此為止」，謝志長也認為全台房市最壞情況已經過去，對下半年發展非常有信心。

台灣央行將在 18 日召開理監事會議，市場也有對台灣央行信用管制措施鬆綁的期待，謝志長認為，官方先前打炒房措施已見到成效，目前房價仍具支撐力道，整體房市已走出谷底。

今天台北股市站穩 4 萬 5000 點，謝志長指出，房地產仍是重要資產配置工具之一，隨著上市櫃公司陸續發放現金股利，絕對會有資金流向房市，可望帶動 2026 年下半年買氣回溫。