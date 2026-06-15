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盤中速報 - 漢威聯合國際(HON-US)大漲5.01%，報231.34美元

鉅亨網新聞中心

漢威聯合國際(HON-US)截至台北時間15日23:08股價上漲11.03美元，報231.34美元，漲幅5.01%，成交量2,028,449（股），盤中最高價231.34美元、最低價225.05美元。

美股指數盤中表現

漢威聯合國際(HON-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+2.96%
  • 近 1 月：+1.19%
  • 近 3 月：-6.05%
  • 近 6 月：+13.76%
  • 今年以來：+12.93%

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美股美股盤中盤中速報漢威聯合國際

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