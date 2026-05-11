鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估上修至1.85元，預估目標價為23.73元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.81元上修至1.85元，其中最高估值3.25元，最低估值1.26元，預估目標價為23.73元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.25(3.25)
|2.66
|2.2
|2.15
|最低值
|1.26(1.26)
|1.14
|0.66
|1.23
|平均值
|2.04(1.99)
|1.87
|1.56
|1.75
|中位數
|1.85(1.81)
|1.74
|1.4
|1.78
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|174.62億
|182.28億
|166.37億
|179.03億
|最低值
|140.92億
|133.57億
|115.08億
|166.23億
|平均值
|154.38億
|153.41億
|145.06億
|172.90億
|中位數
|151.33億
|152.24億
|148.33億
|172.75億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.05
|4.30
|0.88
|1.88
|1.44
|營業收入
|69.38億
|167.73億
|139.90億
|139.54億
|129.73億
詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估下修至1.81元，預估目標價為23.19元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估上修至1.96元，預估目標價為23.19元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團WDS-US的目標價調升至23.19元，幅度約4.3%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估上修至1.81元，預估目標價為21.80元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇