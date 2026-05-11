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鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估上修至1.85元，預估目標價為23.73元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.81元上修至1.85元，其中最高估值3.25元，最低估值1.26元，預估目標價為23.73元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.25(3.25)2.662.22.15
最低值1.26(1.26)1.140.661.23
平均值2.04(1.99)1.871.561.75
中位數1.85(1.81)1.741.41.78

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值174.62億182.28億166.37億179.03億
最低值140.92億133.57億115.08億166.23億
平均值154.38億153.41億145.06億172.90億
中位數151.33億152.24億148.33億172.75億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.054.300.881.881.44
營業收入69.38億167.73億139.90億139.54億129.73億

詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWDS

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