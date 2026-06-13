鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,794美元，24小時漲跌幅+0.18%；以太幣(ETH)現報價格1,672.66美元，24小時漲跌幅-0.18%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達20.54億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達9.83億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.3億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。
24小時跌幅：Notcoin(NOT)24小時跌幅15.5%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。
近一週漲幅：Highstreet(HIGH)近一週漲幅39%；MBOX(MBOX)近一週漲幅29%；Ethena(ENA)近一週漲幅12.7%。
近一週跌幅：Stargate Finance(STG)近一週跌幅213%；IO.NET(IO)近一週跌幅27.3%；Space ID(ID)近一週跌幅26.6%。
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