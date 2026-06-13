鉅亨網新聞中心 2026-06-13 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。

24小時跌幅：Notcoin(NOT)24小時跌幅15.5%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。

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近一週漲幅：Highstreet(HIGH)近一週漲幅39%；MBOX(MBOX)近一週漲幅29%；Ethena(ENA)近一週漲幅12.7%。