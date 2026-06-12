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盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.07%，報318.93美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間12日22:10股價上漲15.4美元，報318.93美元，漲幅5.07%，成交量369,907（股），盤中最高價319.00美元、最低價301.87美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+13.04%
  • 近 1 月：+5.57%
  • 近 3 月：+57.48%
  • 近 6 月：+89.27%
  • 今年以來：+92.28%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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