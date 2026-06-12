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盤中速報 - 費城半導體大漲1.06%，報13310.9點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間12日10:06，費城半導體上漲139.46點（或1.06%），暫報13310.90點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.28%
  • 近 1 月：+9.03%
  • 近 3 月：+66.42%
  • 近 6 月：+77.72%
  • 今年以來：+85.96%

焦點個股


費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領漲。安謀控股公司(ARM-US)上漲7.76%；超微半導體(AMD-US)上漲5.46%；泰瑞達(TER-US)上漲4.08%；高通(QCOM-US)上漲4.04%；連貫(COHR-US)上漲3.78%。

部分成分股表現相對疲軟，艾司摩爾(ASML-US)下跌1.67%；博通(AVGO-US)下跌0.93%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌0.74%；芯源系統(MPWR-US)下跌0.62%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌0.04%。


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費城半導體13468.442.26%
安謀控股公司377.69+10.4%
超微半導體514.145+5.26%
泰瑞達403.935+5.91%
高通213.9+5.39%
連貫389.46+7.12%
艾司摩爾1884.785-0.77%
博通382.72-0.74%
邁威爾科技286.86+2.19%
芯源系統1595.595+0.38%
恩智浦半導體306.7+1.37%

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