盤中速報 - 費城半導體大漲1.06%，報13310.9點

〈美股早盤〉受伊朗核協議預期和SpaceX IPO提振 標普、道瓊上漲

華通現增以每股205元發行 改寫PCB廠史上最高現增價將籌資86.1億元

影子市場押注SpaceX上市首日飆35%！今掛牌市值上看2.4兆美元 樹立大型IPO新標竿