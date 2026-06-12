盤中速報 - 費城半導體大漲1.06%，報13310.9點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間12日10:06，費城半導體上漲139.46點（或1.06%），暫報13310.90點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.28%
- 近 1 月：+9.03%
- 近 3 月：+66.42%
- 近 6 月：+77.72%
- 今年以來：+85.96%
焦點個股
費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領漲。安謀控股公司(ARM-US)上漲7.76%；超微半導體(AMD-US)上漲5.46%；泰瑞達(TER-US)上漲4.08%；高通(QCOM-US)上漲4.04%；連貫(COHR-US)上漲3.78%。
部分成分股表現相對疲軟，艾司摩爾(ASML-US)下跌1.67%；博通(AVGO-US)下跌0.93%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌0.74%；芯源系統(MPWR-US)下跌0.62%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌0.04%。
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