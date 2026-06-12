盤中速報 - 費城半導體大跌1.34%，報12994.33點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間12日09:33，費城半導體下跌177.11點（或1.34%），暫報12994.33點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.28%
- 近 1 月：+9.03%
- 近 3 月：+66.42%
- 近 6 月：+77.72%
- 今年以來：+85.96%
焦點個股
費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領跌。邁威爾科技(MRVL-US)下跌4.5%；美光科技(MU-US)下跌3.31%；艾司摩爾(ASML-US)下跌2.77%；科林研發(LRCX-US)下跌2.06%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌2.01%。
部分成分股表現相對穩健，安謀控股公司(ARM-US)上漲4.87%；超微半導體(AMD-US)上漲1.57%；泰瑞達(TER-US)上漲0.26%。
- AI 產值噴發，你的布局跟上了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Zscaler公司(ZS-US)大跌5.09%，報119.69美元
- 盤中速報 - 安謀控股公司(ARM-US)大漲5%，報359.35美元
- 盤中速報 - 超微電腦(SMCI-US)大跌5.22%，報30.3美元
- 盤中速報 - 奧多比系統(ADBE-US)大跌7.51%，報202.36美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇