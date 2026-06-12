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盤中速報 - 費城半導體大跌1.34%，報12994.33點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間12日09:33，費城半導體下跌177.11點（或1.34%），暫報12994.33點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.28%
  • 近 1 月：+9.03%
  • 近 3 月：+66.42%
  • 近 6 月：+77.72%
  • 今年以來：+85.96%

焦點個股


費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領跌。邁威爾科技(MRVL-US)下跌4.5%；美光科技(MU-US)下跌3.31%；艾司摩爾(ASML-US)下跌2.77%；科林研發(LRCX-US)下跌2.06%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌2.01%。

部分成分股表現相對穩健，安謀控股公司(ARM-US)上漲4.87%；超微半導體(AMD-US)上漲1.57%；泰瑞達(TER-US)上漲0.26%。


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費城半導體13193.070.16%
邁威爾科技275.2001-1.96%
美光科技991.655-0.42%
艾司摩爾1859.3-2.12%
科林研發360.64-0.52%
思佳訊半導體72.75+0.03%
安謀控股公司363.119+6.10%
超微半導體510.99+4.61%
泰瑞達393.805+3.25%

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