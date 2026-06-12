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鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估上修至1.29元，預估目標價為27.45元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對本田汽車(HMC-US)做出2027年EPS預估：中位數由1.07元上修至1.29元，其中最高估值3.15元，最低估值-1.26元，預估目標價為27.45元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值3.15(3.15)5.255.898.24
最低值-1.26(-1.26)2.763.243.38
平均值1.3(1.17)3.774.55.62
中位數1.29(1.07)3.724.535.26

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值1,497.52億1,622.31億1,747.11億1,580.39億
最低值1,351.44億1,373.44億1,412.84億1,499.77億
平均值1,429.75億1,474.65億1,518.61億1,548.30億
中位數1,428.85億1,468.25億1,501.76億1,564.76億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS3.662.834.693.52-2.11
營業收入1,295.12億1,248.14億1,414.61億1,422.68億1,446.43億

詳細資訊請看美股內頁：
本田汽車(HMC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHMC

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