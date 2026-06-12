鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-12 18:27

賴清德透露，魏哲家今日本來要到美國出差，但他特別拜託魏哲家親自參加動土典禮，表達台積電支持屏東縣、根留台灣的決心，魏哲家也二話不說，推遲掉美國的重要行程，更直言「他要去見誰，你們大概都想得到」。

‌



魏哲家表示，賴清德總統提到政府有一項大型計畫，將把所有水庫串聯在一起，未來他或許就不必再提土地、水、電會缺，但也強調，「我們還是缺人才」，因此希望屏東縣政府能更加努力增加人口，同時提升教育量能，讓在地人才可以支援台積電與相關供應鏈發展。

魏哲家表示，政府對台積電提供足夠土地、水、電，讓公司能在當地長久發展，對此特別感謝賴清德總統的領導，以及政府對台積電的支持。

談及台積電發展，魏哲家指出，台積電今日小有成就，除了自身努力外，也仰賴供應鏈夥伴數十年來共同打拚；若沒有這些合作夥伴，台積電不會有今日的成果。