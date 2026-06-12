營收速報 - 台產(2832)5月營收9.45億元年增率高達30.98％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為43.58億元，累計年增率8.2%。
最新價為54.9元，近5日股價下跌-0.55%，相關金融保險上漲2.25%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+10 張
- 外資買賣超：+13 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|9.45億
|31%
|7%
|26/4
|8.86億
|14%
|4%
|26/3
|8.49億
|1%
|6%
|26/2
|8.03億
|-5%
|-8%
|26/1
|8.75億
|4%
|50%
|25/12
|5.85億
|6%
|-8%
台產(2832-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為產物保險。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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