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營收速報 - 台產(2832)5月營收9.45億元年增率高達30.98％

鉅亨網新聞中心

台產(2832-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣9.45億元，年增率30.98%，月增率6.58%。

今年1-5月累計營收為43.58億元，累計年增率8.2%。

最新價為54.9元，近5日股價下跌-0.55%，相關金融保險上漲2.25%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+10 張
  • 外資買賣超：+13 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 9.45億 31% 7%
26/4 8.86億 14% 4%
26/3 8.49億 1% 6%
26/2 8.03億 -5% -8%
26/1 8.75億 4% 50%
25/12 5.85億 6% -8%

台產(2832-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為產物保險。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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