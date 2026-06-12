鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過18.95億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-06-12 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。

24小時跌幅：Stargate Finance(STG)24小時跌幅24.6%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。

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近一週漲幅：MBOX(MBOX)近一週漲幅46.7%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅34.6%；Ethena(ENA)近一週漲幅15.9%。