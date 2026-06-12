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鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過18.95億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

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指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,567.97美元，24小時漲跌幅+1.13%；以太幣(ETH)現報價格1,675.45美元，24小時漲跌幅+1.04%。

亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達18.95億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達11.38億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.4億美元。

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。

24小時跌幅：Stargate Finance(STG)24小時跌幅24.6%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。


近一週漲幅：MBOX(MBOX)近一週漲幅46.7%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅34.6%；Ethena(ENA)近一週漲幅15.9%。

近一週跌幅：Stargate Finance(STG)近一週跌幅175%；CRV(CRV)近一週跌幅39.4%；Space ID(ID)近一週跌幅35.2%。

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