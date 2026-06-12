鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-12 17:11

台新新光金控 (2887-TW) 今 (12) 日舉行合併後的首場股東常會，由董事長吳東亮親自主持，會中順利通過 2025 年度盈餘分派案，普通股每股配發現金股利 1 元、股票股利 0.1 元，合計 1.1 元。總經理林維俊表示，旗下核心的銀行子公司正全速推進合併作業，力拚今年底前完成。此外，面對股東敲碗催生「台新新光獅」職棒隊，吳東亮也首度鬆口表示「正認真評估中」，為這場備受矚目的股東會再添話題。

吳東亮致詞時表示，去年完成合併後，台新新光金總資產規模已躍升為台灣第四大金控，受惠於 AI 應用需求強勁帶動金融市場交投熱絡，金控去年稅後純益達 374 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 1.9 元。今年首季持續表現亮眼，稅後純益達 210 億元、年增 345%，改寫歷史新高。

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展望未來，吳東亮指出，雖然全球仍面臨地緣政治與能源價格等不確定因素，但台灣各行各業展現極高韌性，他看好今年台灣經濟成長率有機會超過 10%，對今年整體營運與資本市場表現皆抱持「審慎、樂觀」的態度。

針對外界關心的子公司整併進度，林維俊會後受訪時指出，目前除了核心的銀行業務外，保險、證券、投信等子公司皆已順利完成合併，「內部抓的目標，仍是以今年年底完成銀行合併為主」。近期會把資料彙整，在主管機關同意之下正式遞交申請文件，最終確定日期將以主管機關核准為準。

針對 4 月初台新證券因合併導致系統短暫出包，林維俊也再次表達歉意。他說明，事發當時金控及銀行的資訊長已第一時間投入支援，系統在一兩天內即修復完成，目前已連續穩定運作近兩個月，隨著市場量能擴大，同業系統普遍承受壓力，公司未來將持續確保系統穩定度。

對於未來股利政策，林維俊表示，今年 1 至 5 月的獲利狀況比起去年同期成長很多，明年的股利政策將會參考三項因素，包括公司年度結帳獲利狀況、主要競爭同業的現金殖利率及股東合理預期，假設同業水準為 4.3%，台新新光金希望至少比同業更好，並追求股利穩定成長，避免暴起暴落。

股東敲碗組職棒隊「台新新光獅」 吳東亮：認真評估中

今日股東會上也出現有趣插曲，有小股東提議台新新光金不要只贊助味全龍，應該自己成立職棒球隊，甚至可命名為「台新新光獅」，以紀念新光集團創辦人吳火獅。

吳東亮首度鬆口回應，坦言內部確實有在認真評估、討論這件事，但這會是一個中長期的規劃，目前並無具體時間表，也沒有收購現有球隊的計畫。