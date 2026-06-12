鉅亨網新聞中心 2026-06-12 13:40

SpaceX 近日為其備受矚目的首次公開發行 (IPO) 展開路演，財務長 Bret Johnsen 向投資者展示了這家由 Elon Musk 領導的航太巨頭，如何從一家火箭發射公司轉型為橫跨通訊與人工智慧 (AI) 的全球基礎設施領導者。

星艦：解鎖太空經濟的關鍵

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SpaceX 的核心競爭力在於其極致的可重複使用技術。Johnsen 指出，Falcon 9 已經將歷史發射成本降低了 85%，而即將全面投入的星艦 (Starship) 目標是再實現 10 倍的成本改進。Starship V3 預計將運力提升至 100 公噸，未來 V4 甚至可達 200 公噸。這種大規模且低成本的運力，是支撐所有後續業務的「解鎖機制」。

公司遵循所謂的「演算法 (The Algorithm)」，透過質疑需求、刪除多餘零件、優化並自動化，成功簡化如 Raptor 引擎等核心硬體。

Starlink：從全球覆蓋到手機直連

基於強大的發射能力，Starlink 已成為全球最大的衛星網路，目前在軌衛星超過 9,600 顆，佔全球活躍可機動衛星的 75%。截至 2026 年第一季，Starlink 用戶數已突破 1,030 萬，年增長率超過 100%。新一代 V3 衛星將帶來效能的階梯式飛躍，單顆容量達 1Tbps，單次星艦發射即可部署 61Tbps 的下行容量。

此外，SpaceX 正積極推動「手機直連 (Direct-to-Cell)」服務與針對政府需求的「星盾 (Starshield)」業務，旨在消除數位鴻溝並強化通訊韌性。

AI 與軌道計算：未來的增長曲線

路演中最令市場驚艷的是其 AI 布局。SpaceX 已建立全球最大的相干超算中心 Colossus 2(搭載 NVIDIA GB200/300 晶片)，並與 Anthropic 等公司簽署託管協議。Johnsen 更提出了「軌道 AI 計算」的前景，利用太空的太陽能與輻射冷卻技術，解決地面數據中心的能耗與散熱瓶頸。

財務展望與市場熱度

SpaceX 2025 年營收約 187 億美元，雖然因大規模研發投入 (尤其是 AI) 產生 49 億美元淨損，但其 connectivity 業務利潤豐厚，長期目標毛利率達 70%。此次 IPO 計畫以每股 135 美元固定價格發行，公司估值上看 1.75 兆美元，有望打破沙烏地阿美保持的紀錄。