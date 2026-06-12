鉅亨網記者彭昱文 桃園 2026-06-12 13:37

被動元件廠華新科 (2492-TW) 今 (12) 日召開股東會，總經理曾明燦表示，AI 需求強勁，接單出貨比 (BB Ratio) 持續上升，供需緊俏的情況可能不只到明年，公司也積極擴產，今年產能估增 10-15%，明年進一步增加。

曾明燦表示，BB Ratio 已經從先前 1.2-1.3 到目前的 1.3-1.4，後續持續看升，雖然一部分是產品漲價、客戶積極追料，但並沒有看到 Overbooking 情況，主要還是 AI 需求強勁，加上過去 2-3 年客戶比較沒有在囤庫存、水位相對較低。

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曾明燦進一步指出，AI 需求是由大型企業、國家的需求在推動，跟手機等個人消費需求不太一樣，目前華新科在 AI 主要切入通訊與電源應用，今年 AI 相關營收比重目標約 15-20%。

其餘應用來看，曾明燦認為，AI PC 起來也會帶動被動元件用量；汽車方面，雖然市場普遍預估今年銷量衰退 10%，但華新科本身來看，車用相關成長 20%，主要是受惠車用電子需求增加。