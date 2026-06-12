鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對仁寶(2324-TW)做出2026年EPS預估：中位數由2.07元上修至2.13元，其中最高估值2.33元，最低估值1.82元，預估目標價為30元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|2.33(2.33)
|3.14
|2.95
|最低值
|1.82(1.82)
|2.21
|2.63
|平均值
|2.11(2.09)
|2.48
|2.82
|中位數
|2.13(2.07)
|2.44
|2.86
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|924,281,950
|1,087,136,470
|1,226,012,070
|最低值
|870,970,810
|899,029,850
|989,196,460
|平均值
|896,522,930
|992,828,290
|1,078,619,420
|中位數
|892,172,620
|994,549,930
|1,049,634,570
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|6,029,892
|10,042,410
|7,667,627
|7,288,292
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|757,513,030
|910,253,024
|946,714,800
|1,073,245,915
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2324/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇