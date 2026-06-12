鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導
中國 A 股三大指數今 (12) 日齊步收高，上證指數(SSEC) 重返 4000 點大關，結束連 2 日跌勢，周線小漲 3 點，結束連 4 周走低頹勢。
滬指今日收高 1.12% 至 4031.51 點，深證成指 (SZI) 收紅 0.75% 至 14963.941 點，創業板指收漲 0.5% 至 3830.35 點，滬深兩市成交額達人民幣 3.21 兆元，較前一交易日放量約 6629 億元。
大盤方面，商業航太板塊漲幅居前，晨曦航空、中航高科、中航西飛、航發科技、中天火箭等多股漲停；有色金屬族群掀漲停潮，銅陵有色、洛陽鉬業、招金黃金、株冶集團等多股亮燈。此外，工業金屬、貴金屬、證券、保險、稀土永磁等類股漲幅居前，贏時勝、中銀證券、財達證券漲停
下跌族群方面，電子化學品，非金屬材料、機器人、半導體、工業氣體、玻璃基板、光刻機概念等板塊跌幅居前，華特氣體、中巨芯、金宏氣體、中船特氣均跌超 10%；被動元件族群盤中震蕩下挫，利和興、昀塚科技跌逾 10%。
根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 3923 檔股票上漲，1511 檔下跌，平盤 89 檔，滬深北三市共 140 檔股票漲幅在 9% 以上，53 檔跌幅在 9% 以上。
野村東方國際出具研報指出，當前 A 股處於震蕩調整階段，建議投資人在震蕩期增配紅利資產提升組合防禦性，中長期仍然堅定關注科技產業主線，把握 AI 產業趨勢帶來的投資機會。
天風證券認為，A 股科技族群成交額高位震蕩，同時市值穩步抬升，有望正從情緒博弈向產業權重主導轉型。雙創板塊成交額佔比雖接近 40% 的高位，但尚未到達歷史峰值，其自由流通市值佔比從 2020 年的 8% 持續上升至目前的 25% 左右，顯示出當前市場結構正在優化。根據經濟復甦與市場流動性，投資人可把投資主線降至三大方向。一是 AI 產業革命帶來的算力、記憶體、電力及應用的科技主線機會，其次是內外共振，經濟逐步修復，牛市主線風格「強者恒強」，但週期後半段易有所表現，最後則應考慮風格輪動、底部反轉可能性。AI 產業趨勢的進展取決於 AI 應用端和消費端的突破，重視 AI 巨頭的佈局。
財信證券認為，總體來看，今日國內外均未出現能有效提振市場信心的事件，資金繼續以觀望為主，A 股也繼續低位震蕩整理，建議近期仍以觀察和控制倉位為主，靜待市場出現轉強信號再積极參與市場。中期來看，AI 產業高景氣趨勢仍在延續，隨著海外科技巨頭中報在 7 月中至 8 月底陸續披露，屆時 AI 科技方向定價邏輯仍將重回基本面及業績驅動邏輯。