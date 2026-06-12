鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-06-12 16:30

中國 A 股三大指數今 (12) 日齊步收高，上證指數(SSEC) 重返 4000 點大關，結束連 2 日跌勢，周線小漲 3 點，結束連 4 周走低頹勢。

〈陸股盤後〉滬指重返四千關 終止連四周收黑 日線二連黑告終

滬指今日收高 1.12% 至 4031.51 點，深證成指 (SZI) 收紅 0.75% 至 14963.941 點，創業板指收漲 0.5% 至 3830.35 點，滬深兩市成交額達人民幣 3.21 兆元，較前一交易日放量約 6629 億元。

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下跌族群方面，電子化學品，非金屬材料、機器人、半導體、工業氣體、玻璃基板、光刻機概念等板塊跌幅居前，華特氣體、中巨芯、金宏氣體、中船特氣均跌超 10%；被動元件族群盤中震蕩下挫，利和興、昀塚科技跌逾 10%。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 3923 檔股票上漲，1511 檔下跌，平盤 89 檔，滬深北三市共 140 檔股票漲幅在 9% 以上，53 檔跌幅在 9% 以上。

野村東方國際出具研報指出，當前 A 股處於震蕩調整階段，建議投資人在震蕩期增配紅利資產提升組合防禦性，中長期仍然堅定關注科技產業主線，把握 AI 產業趨勢帶來的投資機會。

天風證券認為，A 股科技族群成交額高位震蕩，同時市值穩步抬升，有望正從情緒博弈向產業權重主導轉型。雙創板塊成交額佔比雖接近 40% 的高位，但尚未到達歷史峰值，其自由流通市值佔比從 2020 年的 8% 持續上升至目前的 25% 左右，顯示出當前市場結構正在優化。根據經濟復甦與市場流動性，投資人可把投資主線降至三大方向。一是 AI 產業革命帶來的算力、記憶體、電力及應用的科技主線機會，其次是內外共振，經濟逐步修復，牛市主線風格「強者恒強」，但週期後半段易有所表現，最後則應考慮風格輪動、底部反轉可能性。AI 產業趨勢的進展取決於 AI 應用端和消費端的突破，重視 AI 巨頭的佈局。