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外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.48%，報1.616元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間12日02:50，歐元/加幣上漲0.0077點漲幅達0.48%，暫報1.616點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.20%
  • 近 1 週：-0.16%
  • 近 3 月：+2.03%
  • 近 6 月：-0.29%
  • 今年以來：-0.22%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.77，本日上漲0.28%
  • 英鎊/美元相關性0.64，本日上漲0.29%
  • 紐元/美元相關性0.52，本日上漲0.52%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/墨西哥披索相關性-0.59，本日上漲0.8%
  • 美元/離岸人民幣相關性-0.58，本日上漲0.17%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.58，本日上漲0.16%

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歐元/加幣1.6158+0.47%
歐元/美元1.1579+0.40%
英鎊/美元1.3418+0.39%
紐元/美元0.5842+0.83%
人民幣/美元0.1476+0.00%

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