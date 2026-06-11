外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.48%，報1.616元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間12日02:50，歐元/加幣上漲0.0077點漲幅達0.48%，暫報1.616點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.20%
- 近 1 週：-0.16%
- 近 3 月：+2.03%
- 近 6 月：-0.29%
- 今年以來：-0.22%
歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性-0.59，本日上漲0.8%
- 美元/離岸人民幣相關性-0.58，本日上漲0.17%
- 美元/新加坡幣相關性-0.58，本日上漲0.16%
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