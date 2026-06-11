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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Axsome治療(AXSM-US)EPS預估下修至-2.06元，預估目標價為272.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Axsome治療(AXSM-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.93元下修至-2.06元，其中最高估值1.3元，最低估值-6.62元，預估目標價為272.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.3(1.3)13.7532.643.04
最低值-6.62(-6.62)-6.93-4.1314.07
平均值-1.97(-1.82)5.5714.9825.62
中位數-2.06(-1.93)5.3413.1523.63

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值11.20億20.10億33.10億43.41億
最低值8.68億11.60億16.96億24.39億
平均值9.84億15.83億22.91億31.15億
中位數9.79億15.61億21.98億29.54億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.47-4.60-5.27-5.99-3.68
營業收入0.005,004萬2.71億3.86億6.38億

詳細資訊請看美股內頁：
Axsome治療(AXSM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAXSM

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