鉅亨速報 - Factset 最新調查：Axsome治療(AXSM-US)EPS預估下修至-2.06元，預估目標價為272.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Axsome治療(AXSM-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.93元下修至-2.06元，其中最高估值1.3元，最低估值-6.62元，預估目標價為272.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.3(1.3)
|13.75
|32.6
|43.04
|最低值
|-6.62(-6.62)
|-6.93
|-4.13
|14.07
|平均值
|-1.97(-1.82)
|5.57
|14.98
|25.62
|中位數
|-2.06(-1.93)
|5.34
|13.15
|23.63
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.20億
|20.10億
|33.10億
|43.41億
|最低值
|8.68億
|11.60億
|16.96億
|24.39億
|平均值
|9.84億
|15.83億
|22.91億
|31.15億
|中位數
|9.79億
|15.61億
|21.98億
|29.54億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.47
|-4.60
|-5.27
|-5.99
|-3.68
|營業收入
|0.00
|5,004萬
|2.71億
|3.86億
|6.38億
詳細資訊請看美股內頁：
Axsome治療(AXSM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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