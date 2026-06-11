盤後速報 - 潤泰材(8463)下週(6月18日)除息0.8元，預估參考價21.15元
鉅亨網新聞中心
潤泰材(8463-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
以今日(6月11日)收盤價21.95元計算，預估參考價為21.15元，息值合計為0.8元，股息殖利率3.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
潤泰材(8463-TW)所屬產業為其他業，主要業務為水泥產品製造及銷售。預拌式泥作材料等建築材料之開發,製造與銷售。近5日股價下跌0.23%，集中市場加權指數下跌6.96%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/18
|21.95
|0.8
|3.64%
|0.0
|2025/06/11
|25.5
|1.1
|4.31%
|0.0
|2024/07/01
|29.7
|0.65
|2.19%
|0.0
|2023/07/10
|25.7
|0.23
|0.89%
|0.0
|2021/07/15
|38.8
|0.77
|1.98%
|0.0
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