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盤後速報 - 潤泰材(8463)下週(6月18日)除息0.8元，預估參考價21.15元

鉅亨網新聞中心

潤泰材(8463-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

以今日(6月11日)收盤價21.95元計算，預估參考價為21.15元，息值合計為0.8元，股息殖利率3.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

潤泰材(8463-TW)所屬產業為其他業，主要業務為水泥產品製造及銷售。預拌式泥作材料等建築材料之開發,製造與銷售。近5日股價下跌0.23%，集中市場加權指數下跌6.96%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/18 21.95 0.8 3.64% 0.0
2025/06/11 25.5 1.1 4.31% 0.0
2024/07/01 29.7 0.65 2.19% 0.0
2023/07/10 25.7 0.23 0.89% 0.0
2021/07/15 38.8 0.77 1.98% 0.0

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潤泰材21.95+0.00%

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