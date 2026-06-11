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盤後速報 - 國碳科(4754)下週(6月18日)除息2.3元，預估參考價36.55元

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國碳科(4754-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.3元。

以今日(6月11日)收盤價38.85元計算，預估參考價為36.55元，息值合計為2.3元，股息殖利率5.92%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

國碳科(4754-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為其他化學材料製造業,工業助劑製造業,。其他化學製品製造業,耐火材料製造業。消防安全設備安裝工程業,塗料,油漆,染料及顏料製造業,。近5日股價上漲0.91%，櫃買市場加權指數下跌9.16%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/18 38.85 2.3 5.92% 0.0
2025/07/15 41.45 2.0 4.83% 0.0
2024/08/08 40.0 1.8 4.5% 0.0
2023/08/25 48.8 0.8 1.64% 1.0
2022/08/19 40.4 1.0 2.48% 1.0

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集中市場加權指數43149.46-0.18%
國碳科38.85+0.00%

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