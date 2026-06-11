盤後速報 - 國碳科(4754)下週(6月18日)除息2.3元，預估參考價36.55元
鉅亨網新聞中心
國碳科(4754-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.3元。
以今日(6月11日)收盤價38.85元計算，預估參考價為36.55元，息值合計為2.3元，股息殖利率5.92%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
國碳科(4754-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為其他化學材料製造業,工業助劑製造業,。其他化學製品製造業,耐火材料製造業。消防安全設備安裝工程業,塗料,油漆,染料及顏料製造業,。近5日股價上漲0.91%，櫃買市場加權指數下跌9.16%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/18
|38.85
|2.3
|5.92%
|0.0
|2025/07/15
|41.45
|2.0
|4.83%
|0.0
|2024/08/08
|40.0
|1.8
|4.5%
|0.0
|2023/08/25
|48.8
|0.8
|1.64%
|1.0
|2022/08/19
|40.4
|1.0
|2.48%
|1.0
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