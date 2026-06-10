盤中速報 - Stargate Finance大漲43.59%，報0.4美元
鉅亨網新聞中心
Stargate Finance(STG)在過去 24 小時內漲幅超過43.59%，最新價格0.4美元，總成交量達0.18億美元，總市值2.65億美元，目前市值排名第 54 名。
近 1 日最高價：0.45美元，近 1 日最低價：0.27美元，流通供給量：660,951,371。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+31.30%
- 近 1 月：+39.43%
- 近 3 月：+86.91%
- 近 6 月：+171.87%
- 今年以來：+212.24%
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