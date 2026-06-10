鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-10 19:25

純網銀將來銀行持續升級財富管理服務，助國人更便利地參與全球資本市場，近期進一步擴大美股投資標的範圍，除涵蓋熱門美股 ETF 及台灣企業 ADR 外，也納入市場高度關注的 IPO 題材公司，例如近期備受市場矚目的 SpaceX，將來銀行同步推出限時美元換匯優惠，即日起至 6 月 15 日上午 10 點前，台幣兌美元享牌告匯率減碼 0.4 分回饋，客戶可透過 App 一站式完成換匯、資金管理與美股投資。

根據外電報導，SpaceX 正朝公開上市邁進，估值上看 1.75 兆至 2 兆美元，並規劃於那斯達克交易所掛牌，股票代號為 SPCX，最快可能於 6 月 12 日開始交易。由於 SpaceX 同時擁有火箭發射、Starlink 衛星通訊及 AI 運算等多項成長題材，被視為近年全球資本市場最受矚目的 IPO 案件之一，引發投資人高度關注。

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將來銀行表示，在全球市場波動加劇的環境下，投資人除了關注投資標的，更重視交易成本、資金效率與投資便利性。將來銀行以「一支 App 完成全球投資準備」為核心，提供 24 小時外匯服務，結合美股投資、美元資金管理及信託帳戶功能，讓客戶不需往返銀行或券商，即可線上完成換匯、資金配置與海外投資。

在投資服務方面，將來銀行持續擴充美股投資選項，客戶可透過 App 投資美股 ETF、ADR，以及包括 SpaceX 等市場熱門 IPO 題材公司。美股買進手續費率僅 0.15%，且無最低手續費門檻，活動期間不限交易筆數，單筆美股買進手續費最高僅收新台幣 99 元，同時享有信託管理費 0 元優惠，大幅降低小額、多筆或大額投資人的交易成本，提高資金運用效率。

此外，即日起至 6 月 15 日上午 10 點前，客戶透過將來銀行進行台幣兌美元換匯，可享牌告匯率減碼 0.4 分優惠，協助投資人以更低成本布局全球資產，把握國際市場投資機會。

為鼓勵更多民眾踏出全球投資第一步，將來銀行同步推出「理財養成計畫」。首次完成數位帳戶與信託帳戶開立並綁定行動裝置，可獲得 200 元現金券；活動期間完成或更新投資風險屬性測驗，可再領 100 元現金券；加入財富管理會員，再享 100 元現金券回饋，三項任務合計最高可獲 400 元現金券。