盤後速報 - 惠普(8424)次交易(11)日除息5元，參考價68.1元
鉅亨網新聞中心
惠普(8424-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
首日參考價為68.1元，相較今日收盤價73.10元，息值合計為5.0元，股息殖利率6.84%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/11
|73.10
|5.0
|6.84%
|0.0
|2025/06/13
|76.2
|4.4
|5.77%
|0.0
|2024/06/12
|73.8
|4.0
|5.42%
|0.0
|2023/06/08
|71.9
|4.7
|6.54%
|0.0
|2022/06/10
|73.0
|4.5
|6.16%
|0.0
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