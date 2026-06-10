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盤後速報 - 惠普(8424)次交易(11)日除息5元，參考價68.1元

鉅亨網新聞中心

惠普(8424-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

首日參考價為68.1元，相較今日收盤價73.10元，息值合計為5.0元，股息殖利率6.84%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/11 73.10 5.0 6.84% 0.0
2025/06/13 76.2 4.4 5.77% 0.0
2024/06/12 73.8 4.0 5.42% 0.0
2023/06/08 71.9 4.7 6.54% 0.0
2022/06/10 73.0 4.5 6.16% 0.0


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