盤後速報 - 惠普(8424)下週(6月11日)除息5元，預估參考價67.9元
鉅亨網新聞中心
惠普(8424-TW)下週(6月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
以今日(6月4日)收盤價72.90元計算，預估參考價為67.9元，息值合計為5.0元，股息殖利率6.86%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
惠普(8424-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為矽酸鈣板、纖維水泥板製造及銷售。近5日股價下跌0.14%，櫃買市場加權指數上漲1.51%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/11
|72.90
|5.0
|6.86%
|0.0
|2025/06/13
|76.2
|4.4
|5.77%
|0.0
|2024/06/12
|73.8
|4.0
|5.42%
|0.0
|2023/06/08
|71.9
|4.7
|6.54%
|0.0
|2022/06/10
|73.0
|4.5
|6.16%
|0.0
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