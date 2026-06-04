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盤後速報 - 惠普(8424)下週(6月11日)除息5元，預估參考價67.9元

鉅亨網新聞中心

惠普(8424-TW)下週(6月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

以今日(6月4日)收盤價72.90元計算，預估參考價為67.9元，息值合計為5.0元，股息殖利率6.86%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

惠普(8424-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為矽酸鈣板、纖維水泥板製造及銷售。近5日股價下跌0.14%，櫃買市場加權指數上漲1.51%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/11 72.90 5.0 6.86% 0.0
2025/06/13 76.2 4.4 5.77% 0.0
2024/06/12 73.8 4.0 5.42% 0.0
2023/06/08 71.9 4.7 6.54% 0.0
2022/06/10 73.0 4.5 6.16% 0.0

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惠普72.9+0.00%

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