盤後速報 - 穩懋(3105)次交易(11)日除息2元，參考價476.0元
鉅亨網新聞中心
穩懋(3105-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為476.0元，相較今日收盤價478.00元，息值合計為2.0元，股息殖利率0.42%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/11
|478.00
|2.0
|0.42%
|0.0
|2025/06/13
|88.0
|1.0
|1.14%
|0.0
|2023/07/04
|164.0
|2.5
|1.52%
|0.0
|2022/07/07
|161.5
|8.0007
|4.95%
|0.0
|2021/07/07
|376.0
|10.0
|2.66%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 【量大強漲股整理】台股報復性反彈，下一波的主角輪誰表現?
- 〈焦點股〉穩懋挾SpaceX IPO題材攻上漲停 領PA族群同樂
- 盤中速報 - 半導體類指數類股表現強勁，漲幅2.04%，總成交額506.45億
- 盤中速報 - 穩懋(3105)股價拉至漲停，漲停價496.5元，成交13,374張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇