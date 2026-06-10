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盤後速報 - 穩懋(3105)次交易(11)日除息2元，參考價476.0元

鉅亨網新聞中心

穩懋(3105-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為476.0元，相較今日收盤價478.00元，息值合計為2.0元，股息殖利率0.42%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/11 478.00 2.0 0.42% 0.0
2025/06/13 88.0 1.0 1.14% 0.0
2023/07/04 164.0 2.5 1.52% 0.0
2022/07/07 161.5 8.0007 4.95% 0.0
2021/07/07 376.0 10.0 2.66% 0.0


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