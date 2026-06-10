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營收速報 - 斐成(3313)5月營收784萬元年增率高達12749.18％

鉅亨網新聞中心

斐成(3313-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣784萬元，年增率12749.18%，月增率1546.64%。

今年1-5月累計營收為1,327萬元，累計年增率1540.42%。

最新價為12.55元，近5日股價上漲2.23%，相關建材營造股價指數上漲0.12%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+14 張
  • 外資買賣超：+13 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 784萬 12749% 1547%
26/4 48萬 126% 90%
26/3 25萬 37% 118%
26/2 12萬 -35% -98%
26/1 459萬 2494% 66%
25/12 277萬 1662% 134%

斐成(3313-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。建材批發。綜合營造。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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