盤中速報 - 南茂(8150)大跌7.09%，報89.1元
鉅亨網新聞中心
南茂(8150-TW)10日13:09股價下跌6.8元，報89.1元，跌幅7.09%，成交72,607張。
南茂(8150-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究開發生產製造銷售高集積度高精密度記憶體之封裝及測試服務。顯示器驅動IC封裝測試(含金凸塊)業務。混合訊號IC封裝測試業務。
近5日股價下跌2.74%，集中市場加權指數下跌1.87%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,076 張
- 外資買賣超：+1,428 張
- 投信買賣超：+471 張
- 自營商買賣超：+177 張
- 融資增減：-7,409 張
- 融券增減：+142 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 南茂(8150)急拉7.45%報100.5元，成交12,057張
- 暴跌隔壁住著暴利、大立光⊕、光寶科、佳必琪
- 【量大強漲股整理】台股報復性反彈，下一波的主角輪誰表現?
- 盤中速報 - 南茂(8150)股價拉至漲停，漲停價95.9元，成交48,563張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇