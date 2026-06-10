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盤中速報 - 南茂(8150)大跌7.09%，報89.1元

鉅亨網新聞中心

南茂(8150-TW)10日13:09股價下跌6.8元，報89.1元，跌幅7.09%，成交72,607張。

南茂(8150-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究開發生產製造銷售高集積度高精密度記憶體之封裝及測試服務。顯示器驅動IC封裝測試(含金凸塊)業務。混合訊號IC封裝測試業務。

近5日股價下跌2.74%，集中市場加權指數下跌1.87%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2,076 張
  • 外資買賣超：+1,428 張
  • 投信買賣超：+471 張
  • 自營商買賣超：+177 張
  • 融資增減：-7,409 張
  • 融券增減：+142 張

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