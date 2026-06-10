鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-10 10:05

力積電 (6770-TW) 今 (10) 日宣布，公司透過發行海外存託憑證及員工認股籌資 8.86 億美元。本次發行之海外存託憑證 (GDS) 將於盧森堡證券交易所掛牌，每單位 GDS 為 15 股力積電普通股，發行價格為 31.65 美元；GDS 訂價相當於台股每股新台幣 66.68 元，較 9 日收盤價約折價 6.75%。

力積電強調，此次籌得資金將用於購置機器設備、導入新技術，以強化國際競爭力。

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力積電表示，本次共約 3.95 億新股參與海外存託憑證發行，加上員工認股，合計發行 4.2 億普通股。透過此次籌資 8.86 億美元，該公司將投入資源優化邏輯與記憶體技術整合，並加速 3D AI 代工業務的推進，有效掌握 AI 商機。

受惠於 AI 相關運算需求的快速成長，全球記憶體需求大幅提升。力積電指出，公司長期深耕記憶體相關製程，結合邏輯與先進封裝技術，能為客戶提供更完整且具競爭力的晶圓代工服務。