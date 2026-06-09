盤中速報 - 費城半導體大跌3%，報12518.98點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間09日11:24，費城半導體下跌387.71點（或3%），暫報12518.98點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.45%
- 近 1 月：+9.61%
- 近 3 月：+71.75%
- 近 6 月：+75%
- 今年以來：+82.22%
焦點個股
費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領跌。連貫(COHR-US)下跌8.94%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌8.71%；安謀控股公司(ARM-US)下跌7.17%；高通(QCOM-US)下跌7.09%；安森美半導體(ON-US)下跌3.83%。
部分成分股表現相對穩健，英特格(ENTG-US)上漲6.91%；泰瑞達(TER-US)上漲5.27%；安可(AMKR-US)上漲4.41%；艾司摩爾(ASML-US)上漲4.33%；芯源系統(MPWR-US)上漲4.06%。
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