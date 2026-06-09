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盤中速報 - 費城半導體大跌3%，報12518.98點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間09日11:24，費城半導體下跌387.71點（或3%），暫報12518.98點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.45%
  • 近 1 月：+9.61%
  • 近 3 月：+71.75%
  • 近 6 月：+75%
  • 今年以來：+82.22%

焦點個股


費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領跌。連貫(COHR-US)下跌8.94%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌8.71%；安謀控股公司(ARM-US)下跌7.17%；高通(QCOM-US)下跌7.09%；安森美半導體(ON-US)下跌3.83%。

部分成分股表現相對穩健，英特格(ENTG-US)上漲6.91%；泰瑞達(TER-US)上漲5.27%；安可(AMKR-US)上漲4.41%；艾司摩爾(ASML-US)上漲4.33%；芯源系統(MPWR-US)上漲4.06%。


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費城半導體12000.16-7.02%
連貫347.46-13.6%
邁威爾科技249.55-13.6%
安謀控股公司306.4999-11.5%
高通197.605-9.26%
安森美半導體110.7-8.44%
英特格126.2-4.91%
泰瑞達348.5475-6.98%
安可66.715-2.31%
艾司摩爾1704.385-2.55%
芯源系統1433.545-8.06%

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