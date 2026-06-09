鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：VinFast Auto Ltd.(VFS-US)EPS預估下修至-1.34元，預估目標價為5.75元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對VinFast Auto Ltd.(VFS-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.32元下修至-1.34元，其中最高估值-1.15元，最低估值-1.81元，預估目標價為5.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-1.15(-1.11)-0.9-0.82-0.6
最低值-1.81(-1.81)-1.08-0.82-0.6
平均值-1.45(-1.4)-0.98-0.82-0.6
中位數-1.34(-1.32)-0.96-0.82-0.6

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值65.37億99.38億91.55億95.01億
最低值50.80億62.86億86.02億95.01億
平均值57.77億78.44億88.79億95.01億
中位數57.71億77.79億88.79億95.01億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.270.57-1.04-1.25-1.63
營業收入0.000.0011.71億17.68億34.67億

詳細資訊請看美股內頁：
VinFast Auto Ltd.(VFS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVFS

相關行情

台股首頁我要存股
VinFast Auto Ltd.3.05-4.98%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty