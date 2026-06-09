鉅亨速報 - Factset 最新調查：VinFast Auto Ltd.(VFS-US)EPS預估下修至-1.34元，預估目標價為5.75元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對VinFast Auto Ltd.(VFS-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.32元下修至-1.34元，其中最高估值-1.15元，最低估值-1.81元，預估目標價為5.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-1.15(-1.11)
|-0.9
|-0.82
|-0.6
|最低值
|-1.81(-1.81)
|-1.08
|-0.82
|-0.6
|平均值
|-1.45(-1.4)
|-0.98
|-0.82
|-0.6
|中位數
|-1.34(-1.32)
|-0.96
|-0.82
|-0.6
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|65.37億
|99.38億
|91.55億
|95.01億
|最低值
|50.80億
|62.86億
|86.02億
|95.01億
|平均值
|57.77億
|78.44億
|88.79億
|95.01億
|中位數
|57.71億
|77.79億
|88.79億
|95.01億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.27
|0.57
|-1.04
|-1.25
|-1.63
|營業收入
|0.00
|0.00
|11.71億
|17.68億
|34.67億
詳細資訊請看美股內頁：
VinFast Auto Ltd.(VFS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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