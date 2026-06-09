鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-09 20:14

台鐵今 (9) 日於北車台鐵演藝廳舉辦「鐵路節 (139 周年慶祝大會」，包括行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱等軌道界產業代表到場，卓榮泰致詞時也宣布，調升台鐵基層主管加給，並追溯自今 (2026) 年 6 月 1 日起實施。台鐵董事長鄭光遠也揭示「五大明珠」經營藍圖，未來公司將以安全作為核心，串聯運輸收入、資產、便當、台鐵夢工場及台鐵假期等五大事業體，讓台鐵從傳統運輸業轉型為兼具交通、觀光與品牌價值的現代企業。

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交通部長陳世凱表示，台鐵公司化後承載社會與員工的雙重期望，希望工務、機務、電務同仁在第一線務必落實各項 SOP，唯有做好安全，才能保障員工與旅客的生命財產。

鄭光遠則強調，「安全」為台鐵企業轉型與永續經營的根本基石，是一條最堅韌的絲線，唯有緊緊扣住安全主軸，才能將台鐵的未來藍圖完美串聯成一串璀璨的「五大明珠項鍊」，安全絲線所串起的第一顆最大明珠，是核心本業的「運輸收入」，其餘四顆則是包括資產開發、台鐵便當、夢工場與台鐵假期。希望在絕對安全的守護與整合發展下，不僅穩固本業根基，更展現多元經營的全新效益。

展望未來，鄭光遠表示，台鐵將以安全為首要目標，持續精進安全治理、設施優化與員工關懷，在確保行車安全的承諾下，結合在地文化與觀光資源，打造更具溫度與感動的乘車體驗。

為歡慶今年鐵路節，台鐵也於北、中、南、東四區多個車站同步舉辦一系列多元的慶祝活動，結合表演藝術、文化展覽及公益宣導，邀請旅客與民眾共同感受鐵道文化魅力。