鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-09 17:53

鴻海 (2317-TW) 今 (9) 日宣布，與全球知名投資公司博楓 (Brookfield) 達成策略合作夥伴關係，雙方將共同投資聯合開發 1GW 規模的風電、太陽能及儲能項目，並結合長期購電協議(PPA)，以支持鴻海及其供應鏈合作夥伴在當地的營運。

鴻海攜手博楓 目標在越南共同投資1GW太陽能與風電項目。(鉅亨網資料照)

博楓是全球領先的投資公司，總部位於紐約，目前管理資產超 1 兆美元，涉及基礎設施、能 源、私募股權、房地產和信貸領域；博楓將通過其新興市場能源轉型促進基金 (Catalytic Transition Fund) 參與合作。

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博楓亞太區能源業務負責人程敬堯表示，越南作為亞洲成長最快的經濟體之一，隨著全球製造商基於成本競爭力、商業化速度及能源安全等因素，區域內對長期可再生能源供應的需求正不斷成長，加上東南亞地區相關政策的不斷完善，為可再生能源發展及博楓的新興市場能源轉型促進策略創造了有利條件。