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營收速報 - 國光生(4142)5月營收677萬元年增率高達51.88％

鉅亨網新聞中心

國光生(4142-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣677萬元，年增率51.88%，月增率-70.22%。

今年1-5月累計營收為1.12億元，累計年增率38.88%。

最新價為17.6元，近5日股價上漲2.62%，相關生技醫療下跌-1.18%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1313 張
  • 外資買賣超：+1310 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 677萬 52% -70%
26/4 2,275萬 474% -65%
26/3 6,549萬 2103% 1020%
26/2 585萬 -20% -47%
26/1 1,098萬 -82% -47%
25/12 2,059萬 -54% -84%

國光生(4142-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為血清、疫苗、檢驗試劑、生物製劑及其菌液、原料等之加工製造買賣。有關西藥、動物用藥品、化學品及飼料添加物等之加工製造買賣。前各項產品之進出口貿易與代理。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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