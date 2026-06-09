營收速報 - 國光生(4142)5月營收677萬元年增率高達51.88％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為1.12億元，累計年增率38.88%。
最新價為17.6元，近5日股價上漲2.62%，相關生技醫療下跌-1.18%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1313 張
- 外資買賣超：+1310 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|677萬
|52%
|-70%
|26/4
|2,275萬
|474%
|-65%
|26/3
|6,549萬
|2103%
|1020%
|26/2
|585萬
|-20%
|-47%
|26/1
|1,098萬
|-82%
|-47%
|25/12
|2,059萬
|-54%
|-84%
國光生(4142-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為血清、疫苗、檢驗試劑、生物製劑及其菌液、原料等之加工製造買賣。有關西藥、動物用藥品、化學品及飼料添加物等之加工製造買賣。前各項產品之進出口貿易與代理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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