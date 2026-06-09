鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.67億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-06-09 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。

24小時跌幅：FTT(FTT)24小時跌幅37.8%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；IO.NET(IO)24小時跌幅14.2%。

‌



近一週漲幅：MBOX(MBOX)近一週漲幅45.4%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅37.5%；Stratis(STRAX)近一週漲幅29.8%。