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鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.67億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格62,861.35美元，24小時漲跌幅-0.74%；以太幣(ETH)現報價格1,677.22美元，24小時漲跌幅+0.74%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.67億美元；USDC(USDC)24小時成交量達15.1億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.49億美元。

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。

24小時跌幅：FTT(FTT)24小時跌幅37.8%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；IO.NET(IO)24小時跌幅14.2%。


近一週漲幅：MBOX(MBOX)近一週漲幅45.4%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅37.5%；Stratis(STRAX)近一週漲幅29.8%。

近一週跌幅：Worldcoin(WLD)近一週跌幅23.2%；Osmosis(OSMO)近一週跌幅20.7%；Memecoin(MEME)近一週跌幅19.2%。

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