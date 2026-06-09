盤後速報 - 建準(2421)次交易(10)日除息5.24元，參考價154.76元
鉅亨網新聞中心
建準(2421-TW)次交易(10)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.24元。
首日參考價為154.76元，相較今日收盤價160.00元，息值合計為5.24元，股息殖利率3.28%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/10
|160.00
|5.24042
|3.28%
|0.0
|2025/06/16
|104.0
|3.71227
|3.57%
|0.0
|2024/07/03
|111.5
|3.5
|3.14%
|0.0
|2023/07/05
|108.0
|2.6
|2.41%
|0.0
|2022/06/28
|36.3
|1.2
|3.31%
|0.0
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