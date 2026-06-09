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盤後速報 - 建準(2421)次交易(10)日除息5.24元，參考價154.76元

鉅亨網新聞中心

建準(2421-TW)次交易(10)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.24元。

首日參考價為154.76元，相較今日收盤價160.00元，息值合計為5.24元，股息殖利率3.28%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/10 160.00 5.24042 3.28% 0.0
2025/06/16 104.0 3.71227 3.57% 0.0
2024/07/03 111.5 3.5 3.14% 0.0
2023/07/05 108.0 2.6 2.41% 0.0
2022/06/28 36.3 1.2 3.31% 0.0


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