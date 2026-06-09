營收速報 - 駿吉-KY(1591)5月營收3,652萬元年增率高達219.72％
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駿吉-KY(1591-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣3,652萬元，年增率219.72%，月增率-23.14%。
今年1-5月累計營收為2.16億元，累計年增率560.93%。
最新價為34.6元，近5日股價下跌-12.04%，相關電機機械股價指數下跌-5.41%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+128 張
- 外資買賣超：+133 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-5 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|3,652萬
|220%
|-23%
|26/4
|4,751萬
|511%
|-5%
|26/3
|5,003萬
|2218%
|31%
|26/2
|3,832萬
|417%
|-13%
|26/1
|4,402萬
|1010%
|63%
|25/12
|2,697萬
|-26%
|383%
駿吉-KY(1591-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為氣動式槍釘系列製造、生產。傢俬釘製造、生產。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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