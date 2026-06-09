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營收速報 - 駿吉-KY(1591)5月營收3,652萬元年增率高達219.72％

鉅亨網新聞中心

駿吉-KY(1591-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣3,652萬元，年增率219.72%，月增率-23.14%。

今年1-5月累計營收為2.16億元，累計年增率560.93%。

最新價為34.6元，近5日股價下跌-12.04%，相關電機機械股價指數下跌-5.41%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+128 張
  • 外資買賣超：+133 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 3,652萬 220% -23%
26/4 4,751萬 511% -5%
26/3 5,003萬 2218% 31%
26/2 3,832萬 417% -13%
26/1 4,402萬 1010% 63%
25/12 2,697萬 -26% 383%

駿吉-KY(1591-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為氣動式槍釘系列製造、生產。傢俬釘製造、生產。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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