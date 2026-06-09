鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-09 12:36

隨著台股今 (9) 日回神反彈，上周受賣壓修正的光通訊股聯鈞 (3450-TW) 今 (9) 日股價開高走高，盤中強勢攻上漲停板，不僅重新收回月線，也站回 500 元大關。聯鈞受惠於光通訊與 AI 伺服器相關需求強勁，外界預期 800G、1.6T 等新一代產品，有望帶動長線訂單動能，加上聯鈞 5 月營收年增近五成，也激勵股價強勢上揚。

聯鈞在上 (5) 月股東會上表示，聯鈞主力產品雷射封裝需求很強，目前訂單能見度已到明 (2027) 年底，預期今年下半年有望優於上半年，產能也有望倍增，公司也積極擴產，樂觀看待成長趨勢。

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聯鈞 5 月營收為 9.6 億元、月增 9.4%、年增 49.9% 年月雙增，累計今年前 5 月營收為 39.24 億元、年減 1.92%。

聯鈞目前主力產品為 400G，維持穩定出貨，800G 進度略有延遲，預計將於今年底開始放量，包含 800G AOC(自有光電) 與 800G 單模組，至於更高速的 1.6T 產品則預計於 2027 年在客戶端導入應用。