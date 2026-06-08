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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fervo Energy Company Class A(FRVO-US)EPS預估上修至-0.17元，預估目標價為47.00元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Fervo Energy Company Class A(FRVO-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.17元上修至-0.17元，其中最高估值-0.07元，最低估值-0.24元，預估目標價為47.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.07(-0.07)-0.060.160.45
最低值-0.24(-0.24)-0.31-0.420
平均值-0.16(-0.16)-0.22-0.140.3
中位數-0.17(-0.17)-0.23-0.180.3

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值744萬8,190萬2.52億5.46億
最低值0.007,900萬2.26億4.31億
平均值633萬8,015萬2.33億5.27億
中位數700萬8,000萬2.31億5.44億

歷史獲利表現

項目2024年2025年
EPS-0.14-0.25
營業收入20萬14萬

詳細資訊請看美股內頁：
Fervo Energy Company Class A(FRVO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFRVO

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