鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fervo Energy Company Class A(FRVO-US)EPS預估上修至-0.17元，預估目標價為47.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Fervo Energy Company Class A(FRVO-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.17元上修至-0.17元，其中最高估值-0.07元，最低估值-0.24元，預估目標價為47.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.07(-0.07)
|-0.06
|0.16
|0.45
|最低值
|-0.24(-0.24)
|-0.31
|-0.42
|0
|平均值
|-0.16(-0.16)
|-0.22
|-0.14
|0.3
|中位數
|-0.17(-0.17)
|-0.23
|-0.18
|0.3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|744萬
|8,190萬
|2.52億
|5.46億
|最低值
|0.00
|7,900萬
|2.26億
|4.31億
|平均值
|633萬
|8,015萬
|2.33億
|5.27億
|中位數
|700萬
|8,000萬
|2.31億
|5.44億
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.14
|-0.25
|營業收入
|20萬
|14萬
詳細資訊請看美股內頁：
Fervo Energy Company Class A(FRVO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- AI 產值噴發，你的布局跟上了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫利納醫療保健MOH-US的目標價調升至185.5元，幅度約3.06%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：景順IVZ-US的目標價調升至30元，幅度約3.45%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估下修至1.7元，預估目標價為111.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)EPS預估下修至1.67元，預估目標價為110.50元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇