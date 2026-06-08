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盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.09%，報266.14美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間08日21:30股價上漲12.9美元，報266.14美元，漲幅5.09%，成交量21,586（股），盤中最高價266.14美元、最低價266.14美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-1.25%
  • 近 1 月：-7.23%
  • 近 3 月：+41.53%
  • 近 6 月：+61.6%
  • 今年以來：+61.13%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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Onto Innovation Inc.266.48+5.23%

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