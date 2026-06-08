鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力(KEP-US)EPS預估下修至3.42元，預估目標價為16.44元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對韓國電力(KEP-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.63元下修至3.42元，其中最高估值5.64元，最低估值1.05元，預估目標價為16.44元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值5.64(7.22)7.26.96
最低值1.05(1.05)-0.291.77
平均值3.31(3.6)3.994.58
中位數3.42(3.63)4.315.09

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值680.34億715.36億741.97億
最低值644.90億654.29億658.12億
平均值661.14億673.75億685.99億
中位數660.22億669.50億683.81億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.61-14.75-2.871.994.68
營業收入528.96億551.49億669.45億684.90億685.53億

詳細資訊請看美股內頁：
韓國電力(KEP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSKEP

相關行情

台股首頁我要存股
韓國電力12.285-4.77%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty