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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對韓國電力(KEP-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.78元下修至3.63元，其中最高估值7.22元，最低估值1.05元，預估目標價為17.07元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.22(7.22)
|8.35
|6.96
|最低值
|1.05(1.05)
|-0.29
|1.77
|平均值
|3.6(3.84)
|4.29
|4.58
|中位數
|3.63(3.78)
|4.42
|5.09
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|690.91億
|715.36億
|741.97億
|最低值
|644.90億
|654.29億
|658.12億
|平均值
|663.53億
|675.62億
|685.99億
|中位數
|660.90億
|672.54億
|683.81億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.61
|-14.75
|-2.87
|1.99
|4.68
|營業收入
|528.96億
|551.49億
|669.45億
|684.90億
|685.53億
詳細資訊請看美股內頁：
韓國電力(KEP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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