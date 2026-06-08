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鉅亨速報 - Factset 最新調查：必和必拓集團(BHP-US)EPS預估上修至5.17元，預估目標價為56.50元

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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對必和必拓集團(BHP-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.08元上修至5.17元，其中最高估值5.99元，最低估值4.48元，預估目標價為56.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.99(5.99)6.156.415.78
最低值4.48(4.48)3.132.712.88
平均值5.16(5.15)5.144.784.82
中位數5.17(5.08)5.284.844.99

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值594.99億613.49億614.41億602.15億
最低值564.15億505.80億487.69億524.10億
平均值576.83億572.52億557.04億568.60億
中位數574.72億578.57億556.60億564.48億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.498.955.083.133.55
營業收入610.62億648.65億535.74億558.55億511.75億

詳細資訊請看美股內頁：
必和必拓集團(BHP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBHP

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