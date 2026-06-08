鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-09 06:00

輝達執行長黃仁勳上周五 (5 日) 訪問南韓，除了與 SK 集團會長崔泰源炸雞聚餐、會見 T1 電競選手等商務行程備受矚目外，他的女兒黃敏珊及其男友 Nico Caprez 罕見公開同框隨行，也讓外界目光聚焦於輝達內部的「家族新勢力」。

黃敏珊陪同父親抵達首爾，全程參與弘大商務餐敘、綜藝錄製及電競俱樂部交流。準女婿 Caprez 亦低調現身，包括 6 月 7 日黃仁勳與崔泰源的炸雞局。

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Caprez 自 2024 年加入輝達，現為全球 AI 基礎設施增長副總裁。他與黃敏珊不僅是同公司高管，更是英國倫敦商學院 MBA 同學。此前 Caprez 曾任投資分析師，職涯起於波士頓諮詢，擁有蘇黎世大學銀行與金融學學士學位。

黃敏珊目前是輝達物理 AI 智慧平台產品與技術行銷高級總監，主責 Omniverse 工業數位孿生與機器人平臺，弟弟黃勝斌則專攻 AI 模型與機器人感知系統，兩人刻意避開核心半導體業務，轉向公司未來戰略新賽道。

有趣的是，兄妹曾刻意遠離科技業，黃敏珊讀過巴黎藍帶廚藝學院、任職 LVMH 四年，黃勝斌在台灣經營「研發雞尾酒實驗室」酒吧 8 年。2019 年，兩人共修麻省理工學院 (MIT)AI 課程後逐步轉軌，黃敏珊 2020 年以行銷實習生加入輝達並快速晉升，黃勝斌 2022 年正式加入機器人體系。



輝達創辦人子女低調任職家族企業，打破矽谷傳統。輝達強調，黃氏兄妹薪資與激勵均比照同崗位員工，與黃仁勳無關。