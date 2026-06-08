鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-08 19:16

台股今 (8) 日遭遇「黑色星期一」，早盤一度崩跌 2694 點，終場收在 43502.78 點，大跌 1568.16 點。面對市場恐慌情緒蔓延，金管會證期局公布最新統計，台股基本面依舊穩健，且在大跌前的上周五 (5 日)，台股整戶擔保維持率高達 200.07%，遠高於 130% 的追繳防線，顯見市場信用交易整體防禦力仍高，不至於立刻引發系統性崩盤。

亞洲主要股市今天全面慘遭血洗，台股終場收在 43502.78 點，大跌 1568.16 點，寫下史上第三大跌點，統計截至今天下午 13 時 30 分，其中以韓國股市最為慘烈，暴跌 6.43%；日本股市緊隨其後，重挫 4.2% ；台股跌幅 3.48% 居中 ；其餘如上海跌 1.79% 、新加坡跌 1.71% 及香港跌 1.42% 則相對跌幅較輕。

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市場關心台股大跌是否引發融資斷頭潮，對此，證期局公布數據指出，截至 6 月 5 日為止，台股整戶擔保維持率仍維持在 200.07% 的高水準，距離 130% 的斷頭追繳防線仍有相當寬裕的防禦空間，顯示信用交易整體結構依然穩健。