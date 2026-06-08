聯強5月營收衝上678億元年增129% 連三個月刷新歷史紀錄

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-08 16:53

聯強 (2347-TW) 今 (8) 日公布 5 月營收達 678 億元，月成長 18.3%，較去年同期大幅成長 129%，連續第三個月改寫單月歷史新高。累計前 5 個月營收達 2,513 億元，年增 65%，同步創下歷年同期新高。聯強表示，受惠於 AI 應用落地與企業數位轉型持續加速，AI 伺服器、存儲產品、記憶體以及 AI 相關零組件需求強勁，帶動 5 月營收大幅成長。

聯強五月營收衝上678億元年增129% 連三個月刷新歷史紀錄。(圖：shutterstock)

其中，商用加值業務在 AI 伺服器保持三位數高速成長帶動下，連續第六個月刷新歷史紀錄，5 月營收達 247 億元，年增 161%。半導體業務則受惠記憶體與 AI 相關零組件需求暢旺，營收大幅成長 228%，首度突破 300 億元大關，達 321 億元，並連續第三個月改寫單月新高。通訊業務與資訊消費業務在傳統淡季中仍維持穩健成長，分別較去年同期增加 31% 與 3%。

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區域市場方面，以大陸表現最為突出，5 月營收年增 168%，連續第三個月繳出三位數成長的佳績，並創下同期歷史新高。台灣與印尼亦表現亮眼，其中台灣年增 53%，連續第三個月創下同期新高；印尼則已連續六個月刷新營收紀錄，展現強勁成長動能。

累計前五個月，聯強合併營收達 2,513 億元，年增 65%。其中，商用加值業務營收 908 億元，年增 103%；半導體業務營收 1,066 億元，年增 80%，雙雙改寫歷史新高。區域市場方面，大陸前五個月營收較去年同期翻倍成長，規模已接近去年前三季的總和。台灣與印尼的成長力道亦相當強勁，其中台灣年增逾 9 成，印尼也較去年同期成長 30%。

聯強今年以來的強勁成長動能，主要得益於近年持續深化數智平台供應鏈服務，並加速建構 AI 應用生態圈所帶來的成果。另一方面，聯強亦積極布局 AI 伺服器、高階存儲設備，以及記憶體、AI 相關零組件等高成長領域，成功掌握 AI 基礎建設快速擴張所帶來的商機。