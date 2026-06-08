營收速報 - 福懋科(8131)5月營收10.53億元年增率高達49.61％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為49.96億元，累計年增率37.09%。
最新價為63.8元，近5日股價下跌-6.26%，相關半導體業下跌-0.59%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1787 張
- 外資買賣超：+1593 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：+195 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|10.53億
|50%
|5%
|26/4
|9.98億
|41%
|-3%
|26/3
|10.32億
|34%
|17%
|26/2
|8.81億
|24%
|-15%
|26/1
|10.31億
|38%
|-2%
|25/12
|10.55億
|39%
|5%
福懋科(8131-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為接受委託各型積體電路之封裝、測試與模組之加工及研究開發業務。CC01080電子零組件製造業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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